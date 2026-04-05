Natation et aquagym en mer Plage de Porsmeur Plouescat

Plouescat

Natation et aquagym en mer

Plage de Porsmeur 57 Allée de Pors-Meur Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06 11:15:00

fin : 2026-08-21 12:00:00

Date(s) :

2026-07-06

Travail cardio et renforcement musculaire avec du matériel aquagym.

Hauteur d’eau au niveau de la poitrine, il est préférable de savoir nager.

Formulaire inscription obligatoire avant toute première séance et achat de jetons au secrétariat du centre nautique.

Combinaison et chaussures obligatoires (Prêt gratuit d’une combinaison).

Du lundi au vendredi de 11h15 à 12h.

Séances collectives de 25 personnes maximum.

À partir de 16 ans. .

Plage de Porsmeur 57 Allée de Pors-Meur Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 63 25

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Natation et aquagym en mer Plouescat a été mis à jour le 2026-06-26 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX