Sauvian

NATATION SYNCHRONISÉE

chemin de Mazeilles Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Découvrez la magie de la natation artistique avec le Cercle des Nageurs Béziers Méditerranée ! Entre danse, esprit d’équipe et plaisir de l’eau, initiez-vous à cette discipline lors d’une animation ouverte à tous les nageurs.

Découvrez la magie de la natation artistique avec le Cercle des Nageurs Béziers Méditerranée ! Entre danse, esprit d’équipe et plaisir de l’eau, initiez-vous à cette discipline lors d’une animation ouverte à tous les nageurs. L’occasion idéale de tester, s’amuser et peut-être rejoindre le club. La journée se poursuivra avec le gala de fin d’année de la section natation artistique. .

chemin de Mazeilles Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 01 84 44

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English : NATATION SYNCHRONISÉE

Discover the magic of artistic swimming with the Cercle des Nageurs Béziers Méditerranée! Between dance, team spirit and the pleasure of the water, discover this discipline at an event open to all swimmers.

L’événement NATATION SYNCHRONISÉE Sauvian a été mis à jour le 2026-06-08 par 34 ADT34