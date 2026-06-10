PARTIR EN LIVRE NOS PETITS ET GRANDS HÉROS Sauvian mardi 7 juillet 2026.

Sauvian

PARTIR EN LIVRE NOS PETITS ET GRANDS HÉROS

17 avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-07

La Médiathèque de Sauvian invite petits et grands à explorer l’univers foisonnant des héros !

Tout au long de la semaine, des lectures vous seront proposées à la Médiathèque Simone Veil pour découvrir le monde fantastique des super-héros !

Entre Lectures, créations et activités, chacun pourra trouver en lui le héro qui sommeil.

La balade des petits héros des histoires héroïques dans le parc de la mairie à Sauvian et passez à votre tour les épreuves pour devenir un super héro.

Jeu 5 minutes avec Marvel jeu de carte coopératif et nerveux dans l’univers Marvel, travail d’équipe sera mis en avant, vous devrez à l’aide de vos force vaincre le plus terrifiant des vilains !

Atelier lecture et création lecture d’un album et création de son propre personnage tout en étant inspirée par les histoires contées lors de cette séance.

Les puits de Fassou Spectacle interactif dans lequel vous devrez découvrir les mystères du grand-père Fassou. .

17 avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72 mediatheque@ville-sauvian.com

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English :

The Médiathèque de Sauvian invites young and old to explore the teeming world of heroes!

L’événement PARTIR EN LIVRE NOS PETITS ET GRANDS HÉROS Sauvian a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34