BÉBÉ LECTEUR SIGNÉ AVEC JUS’T UN SIGNE Sauvian
BÉBÉ LECTEUR SIGNÉ AVEC JUS’T UN SIGNE Sauvian mercredi 29 juillet 2026.
Sauvian
BÉBÉ LECTEUR SIGNÉ AVEC JUS’T UN SIGNE
17 avenue Paul Vidal Sauvian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29
Date(s) :
2026-07-29
Bébé lecteur signé un moment pour les parents et les bébés autours d’une lecture et d’une activité artistique.
Profitez de vos vacances avec vos tout petits pour les emmener faire une activité en famille en douceur. .
17 avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72 mediatheque@ville-sauvian.com
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English :
Signed baby reader: a time for parents and babies to enjoy a reading and an artistic activity.
L’événement BÉBÉ LECTEUR SIGNÉ AVEC JUS’T UN SIGNE Sauvian a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34
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