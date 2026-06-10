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BÉBÉ LECTEUR SIGNÉ AVEC JUS’T UN SIGNE Sauvian

BÉBÉ LECTEUR SIGNÉ AVEC JUS’T UN SIGNE Sauvian mercredi 29 juillet 2026.

Adresse : 17 avenue Paul Vidal

Ville : 34410 Sauvian

Département : Hérault

Début : mercredi 29 juillet 2026

Fin : mercredi 29 juillet 2026

Tarif :

Sauvian

BÉBÉ LECTEUR SIGNÉ AVEC JUS’T UN SIGNE

17 avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-29
fin : 2026-07-29

Date(s) :
2026-07-29

Bébé lecteur signé un moment pour les parents et les bébés autours d’une lecture et d’une activité artistique.
Profitez de vos vacances avec vos tout petits pour les emmener faire une activité en famille en douceur.   .

17 avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72  mediatheque@ville-sauvian.com

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English :

Signed baby reader: a time for parents and babies to enjoy a reading and an artistic activity.

L’événement BÉBÉ LECTEUR SIGNÉ AVEC JUS’T UN SIGNE Sauvian a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34

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