Informations pratiques

Sauvian

SOIRÉE MOUSSE

Théâtre de Verdure Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Préparez-vous à vivre une soirée inoubliable dans une ambiance festive et rafraîchissante, à l’occasion d’une soirée mousse !

L’association des Vieux Travailleurs sauviannais et la mairie de Sauvian, vous donne rendez-vous pour une soirée mousse 100 % festive ! DJ John MUSIC sera aux platines pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit, avec une programmation musicale qui ravira tous les publics.

Une pluie de mousse, de la musique, de la bonne humeur et une ambiance de folie vous attendent ! .

Théâtre de Verdure Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 50 27 accueil@ville-sauvian.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Get ready for an unforgettable evening in a festive and refreshing atmosphere at our foam party!

L’événement SOIRÉE MOUSSE Sauvian a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34