Informations pratiques

Sauvian

JOURNÉE ESPAGNOL

place Paliseul Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

La ville de Sauvian vous attend pour partager un moment de fête, de découverte et de bonne humeur aux couleurs de l’Espagne !

L’association Estrella Flamenca, en partenariat avec la ville, vous donne rendez-vous pour une grande Journée Espagnole, placée sous le signe de la convivialité, de la musique et de la danse.

Tout au long de la journée, venez découvrir la richesse de la culture espagnole à travers un programme varié

– 11h Discours d’ouverture

– De 11h30 à 12h15 Représentation de flamenco (enfants, adolescents et adultes)

– De 14h à 18h30 Initiation à la rumba (tout public), démonstration de danse et animations, ateliers créatifs pour enfants

– 20h30 Concert des Gipsy du Midi et les danseuses de l’association

Restauration et buvette sur place auprès des restaurateurs.

Que vous soyez passionné de flamenco, amateur de musique espagnole ou simplement à la recherche d’une sortie conviviale en famille ou entre amis, cette journée est faite pour vous ! .

place Paliseul Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 50 27 accueil@ville-sauvian.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : JOURNÉE ESPAGNOL

The town of Sauvian invites you to join in a celebration filled with fun, discovery, and good cheer—all in the spirit of Spain!

L’événement JOURNÉE ESPAGNOL Sauvian a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34