Informations pratiques

Sauvian

REPAS PAËLLA ET CONCERT DE L’ORCHESTRE MERCURY

Théâtre de Verdure Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

L’association des Vieux Travailleurs sauviannais et la mairie de Sauvian vous donne rendez-vous autour d’une paëlla, dans une ambiance festive !

Venez partager une soirée conviviale et gourmande autour d’une délicieuse paëlla, dans une ambiance 100 % festive !

Au programme

– À 19h, profitez de l’animation musicale avec l’orchestre MERCURY, qui vous fera danser tout au long de la soirée.

– À 20h30, profitez d’un repas (25 €), avec au menu jambon & melon, paëlla, fromage, glace (vin rouge et rosé non compris). Pensez à apporter vos couverts et à vous inscrire au Tabac Magnoni.

Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis pour partager un moment de convivialité ! .

Théâtre de Verdure Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 50 27 accueil@ville-sauvian.com

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English :

The Sauvian Association of Retired Workers and the Sauvian Town Hall invite you to join them for a pa%EBlla in a festive atmosphere!

L’événement REPAS PAËLLA ET CONCERT DE L’ORCHESTRE MERCURY Sauvian a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34