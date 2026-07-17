REPAS PAËLLA ET CONCERT DE L’ORCHESTRE MERCURY Sauvian
samedi 1 août 2026 · Sauvian
Informations pratiques
Sauvian
REPAS PAËLLA ET CONCERT DE L’ORCHESTRE MERCURY
Théâtre de Verdure Sauvian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
L’association des Vieux Travailleurs sauviannais et la mairie de Sauvian vous donne rendez-vous autour d’une paëlla, dans une ambiance festive !
Venez partager une soirée conviviale et gourmande autour d’une délicieuse paëlla, dans une ambiance 100 % festive !
Au programme
– À 19h, profitez de l’animation musicale avec l’orchestre MERCURY, qui vous fera danser tout au long de la soirée.
– À 20h30, profitez d’un repas (25 €), avec au menu jambon & melon, paëlla, fromage, glace (vin rouge et rosé non compris). Pensez à apporter vos couverts et à vous inscrire au Tabac Magnoni.
Une belle occasion de se retrouver en famille ou entre amis pour partager un moment de convivialité ! .
Théâtre de Verdure Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 50 27 accueil@ville-sauvian.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Sauvian Association of Retired Workers and the Sauvian Town Hall invite you to join them for a pa%EBlla in a festive atmosphere!
L’événement REPAS PAËLLA ET CONCERT DE L’ORCHESTRE MERCURY Sauvian a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34
À voir aussi à Sauvian (Hérault)
- COMÉDIE UNE COPINE POUR MARRAKECH Sauvian 25 juillet 2026
- BÉBÉ LECTEUR SIGNÉ AVEC JUS’T UN SIGNE Sauvian 29 juillet 2026
- SOIRÉE JEUX ADULTES Sauvian 31 juillet 2026
- SOIRÉE MOUSSE Sauvian 31 juillet 2026
- JOURNÉE ESPAGNOL Sauvian 22 août 2026