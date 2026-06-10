SOIRÉE JEUX ADULTES Sauvian
SOIRÉE JEUX ADULTES Sauvian vendredi 31 juillet 2026.
Sauvian
SOIRÉE JEUX ADULTES
17 avenue Paul Vidal Sauvian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Soirée jeux adultes c’est au tour des grands de profiter !
Chacun est invité à amener un repas pour grignoter dans le cadre des activités de la Médiathèque de Sauvian.
Façon auberge espagnole, chacun est libre d’amener ce qu’il souhaite et de partager un bon moment. .
17 avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72 mediatheque@ville-sauvian.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Adult game night: it’s the grown-ups’ turn to enjoy!
L’événement SOIRÉE JEUX ADULTES Sauvian a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34
À voir aussi à Sauvian (Hérault)
- GALA DE DANSE DE SAUVIAN LOISIRS Sauvian 14 juin 2026
- CAFÉ LITT’ Sauvian 17 juin 2026
- FÊTE DE LA MUSIQUE Sauvian 20 juin 2026
- COURS DÉCOUVERTE DE LINE DANSE Sauvian 23 juin 2026
- PARTIR EN LIVRE NOS PETITS ET GRANDS HÉROS Sauvian 7 juillet 2026