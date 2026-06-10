Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

SOIRÉE JEUX ADULTES Sauvian

SOIRÉE JEUX ADULTES Sauvian vendredi 31 juillet 2026.

Adresse : 17 avenue Paul Vidal

Ville : 34410 Sauvian

Département : Hérault

Début : vendredi 31 juillet 2026

Fin : vendredi 31 juillet 2026

Tarif :

Sauvian

SOIRÉE JEUX ADULTES

17 avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

Soirée jeux adultes c’est au tour des grands de profiter !
Chacun est invité à amener un repas pour grignoter dans le cadre des activités de la Médiathèque de Sauvian.
Façon auberge espagnole, chacun est libre d’amener ce qu’il souhaite et de partager un bon moment.   .

17 avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72  mediatheque@ville-sauvian.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Adult game night: it’s the grown-ups’ turn to enjoy!

L’événement SOIRÉE JEUX ADULTES Sauvian a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34

À voir aussi à Sauvian (Hérault)