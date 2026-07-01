VERNISSAGE DE L’EXPOSITION LE CANAL DU MIDI, DE TOULOUSE À SÈTE Sauvian
vendredi 31 juillet 2026 · Sauvian
Informations pratiques
Sauvian
VERNISSAGE DE L’EXPOSITION LE CANAL DU MIDI, DE TOULOUSE À SÈTE
17 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Le club photo amateur Passion Photos de Sérignan Loisirs vous invite au vernissage de son exposition sur le Canal du Midi à la médiathèque.
À travers leurs photographies, les membres du club vous proposent de redécouvrir le Canal du Midi, de Toulouse à Sète, un patrimoine exceptionnel inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. Au fil de l’eau, des paysages, des écluses et des ouvrages d’art, laissez-vous séduire par la beauté de ce lieu emblématique de notre région.
L’exposition sera visible tout l’été dans le hall d’exposition de la médiathèque. .
17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72 mediatheque@ville-sauvian.com
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English : VERNISSAGE DE L’EXPOSITION LE CANAL DU MIDI, DE TOULOUSE À SÈTE
The amateur photography club Passion Photos at Sérignan Loisirs invites you to the opening of its exhibition on the Canal du Midi at the media center.
L’événement VERNISSAGE DE L’EXPOSITION LE CANAL DU MIDI, DE TOULOUSE À SÈTE Sauvian a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34
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