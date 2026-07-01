CAFÉ LITT’ DE L’ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE Sauvian
samedi 25 juillet 2026 · Sauvian
Informations pratiques
Sauvian
CAFÉ LITT’ DE L’ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE
17 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Ne manquez pas le rendez-vous incontournable des curieux de la lecture, en participant au Café Litt’ à la médiathèque.
Venez vivre un moment convivial à la médiathèque, lors du Cfé Litt’ de l’été. L’équipe vous présentera les nouveauté et les usagers partageront leur coup de cœur. Que vous soyez un grand amateur de lecture ou simplement un lecteur de vacances, c’est le rendez-vous est idéal pour découvrir les romans à lire cet été !
Pour ados et adultes. Sur inscription. .
17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72 mediatheque@ville-sauvian.com
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English : CAFÉ LITT’ DE L’ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE
Don’t miss this must-attend event for book lovers—join us at the Caf%E9 Litt’ %E0 la m%E9diath%E8que.
L’événement CAFÉ LITT’ DE L’ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE Sauvian a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 ADT34
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