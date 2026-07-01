Informations pratiques

Sauvian

CAFÉ LITT’ DE L’ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE

17 Avenue Paul Vidal Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Ne manquez pas le rendez-vous incontournable des curieux de la lecture, en participant au Café Litt’ à la médiathèque.

Venez vivre un moment convivial à la médiathèque, lors du Cfé Litt’ de l’été. L’équipe vous présentera les nouveauté et les usagers partageront leur coup de cœur. Que vous soyez un grand amateur de lecture ou simplement un lecteur de vacances, c’est le rendez-vous est idéal pour découvrir les romans à lire cet été !

Pour ados et adultes. Sur inscription. .

17 Avenue Paul Vidal Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 91 72 mediatheque@ville-sauvian.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CAFÉ LITT’ DE L’ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE

Don’t miss this must-attend event for book lovers—join us at the Caf%E9 Litt’ %E0 la m%E9diath%E8que.

L’événement CAFÉ LITT’ DE L’ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE Sauvian a été mis à jour le 2026-07-16 par 34 ADT34