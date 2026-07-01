COMÉDIE UNE COPINE POUR MARRAKECH Sauvian
samedi 25 juillet 2026 · Sauvian
Informations pratiques
Sauvian
COMÉDIE UNE COPINE POUR MARRAKECH
boulevard Charles de Gaulle Sauvian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
La troupe de l’Atelier Théâtre de Sauvian Loisirs vous invite à découvrir la comédie Une copine pour Marrakech .
Sous la plume et mise en scène de Manou Gaudin, cette comédie promet une soirée placée sous le signe du rire, de la bonne humeur et de l’évasion. À travers cette pièce, Sauvian Loisirs vous invite à venir découvrir les talents de ses comédiens amateurs et à partager un moment convivial en famille ou entre amis.
Venez nombreux pour soutenir les artistes et profiter d’une belle soirée théâtrale ! .
boulevard Charles de Gaulle Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 50 27 accueil@ville-sauvian.com
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English :
The theater troupe from Atelier Théâtre de Sauvian Loisirs invites you to come see the play A Girlfriend for Marrakech.
L’événement COMÉDIE UNE COPINE POUR MARRAKECH Sauvian a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34
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