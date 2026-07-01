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COMÉDIE UNE COPINE POUR MARRAKECH Sauvian

samedi 25 juillet 2026 · Sauvian

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Adresse
boulevard Charles de Gaulle
Ville
34410 Sauvian
Département
Hérault
Tarif

Sauvian

COMÉDIE UNE COPINE POUR MARRAKECH

boulevard Charles de Gaulle Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-25

La troupe de l’Atelier Théâtre de Sauvian Loisirs vous invite à découvrir la comédie Une copine pour Marrakech .
Sous la plume et mise en scène de Manou Gaudin, cette comédie promet une soirée placée sous le signe du rire, de la bonne humeur et de l’évasion. À travers cette pièce, Sauvian Loisirs vous invite à venir découvrir les talents de ses comédiens amateurs et à partager un moment convivial en famille ou entre amis.
Venez nombreux pour soutenir les artistes et profiter d’une belle soirée théâtrale !   .

boulevard Charles de Gaulle Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 50 27  accueil@ville-sauvian.com

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English :

The theater troupe from Atelier Théâtre de Sauvian Loisirs invites you to come see the play A Girlfriend for Marrakech.

L’événement COMÉDIE UNE COPINE POUR MARRAKECH Sauvian a été mis à jour le 2026-07-17 par 34 ADT34

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