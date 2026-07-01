Informations pratiques

Sauvian

SOIRÉE MOUCLADE ET CONCERT

Parc de la Mairie Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-14

fin : 2026-07-14

Date(s) :

2026-07-14

Préparez-vous à vivre une soirée où gourmandise, musique et convivialité seront au rendez-vous !

Venez partager une soirée conviviale autour d’une mouclade, avec également la possibilité de déguster des grillades sur place. La soirée se poursuivra avec le Trio Lumen, qui vous fera vibrer à travers un répertoire de variété française et internationale. Une buvette et un stand de grillades seront également proposés par l’Association de Basket ABSSL. Nous vous attendons nombreux pour partager ce moment festif en famille ou entre amis ! .

Parc de la Mairie Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 50 27 accueil@ville-sauvian.com

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English : SOIRÉE MOUCLADE ET CONCERT

Get ready for an evening filled with delicious food, music, and good company!

L’événement SOIRÉE MOUCLADE ET CONCERT Sauvian a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34