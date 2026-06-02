SOIRÉE JAZZ Sauvian
SOIRÉE JAZZ Sauvian samedi 18 juillet 2026.
Sauvian
SOIRÉE JAZZ
Sauvian Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Avec le groupe BRBB, vivez une soirée rythmée, dans une ambiance conviviale et festive.
Le groupe BRBB revisite les sonorités du jazz en les mêlant à la soul et au rock, le temps d’une soirée conviviale. Buvette, restauration et ambiance conviviale viendront accompagner cette soirée musicale à ne pas manquer ! .
Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 50 27 accueil@ville-sauvian.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : SOIRÉE JAZZ
Join the BRBB band for a rhythmic evening in a friendly, festive atmosphere.
L’événement SOIRÉE JAZZ Sauvian a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34
À voir aussi à Sauvian (Hérault)
- VERNISSAGE DE L’EXPOSITION SAUVIAN LOISIRS FAIT SON EXPOSITION Sauvian 5 juin 2026
- EXPOSITION SAUVIAN LOISIRS Sauvian 5 juin 2026
- Marché de producteurs, Domaine Lupia, Sauvian 6 juin 2026
- CAFÉ LITT’ Sauvian 17 juin 2026