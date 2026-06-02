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SOIRÉE JAZZ Sauvian

SOIRÉE JAZZ Sauvian samedi 18 juillet 2026.

Ville : 34410 Sauvian

Département : Hérault

Début : samedi 18 juillet 2026

Fin : samedi 18 juillet 2026

Tarif :

Sauvian

SOIRÉE JAZZ

Sauvian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Avec le groupe BRBB, vivez une soirée rythmée, dans une ambiance conviviale et festive.
Le groupe BRBB revisite les sonorités du jazz en les mêlant à la soul et au rock, le temps d’une soirée conviviale. Buvette, restauration et ambiance conviviale viendront accompagner cette soirée musicale à ne pas manquer !   .

Sauvian 34410 Hérault Occitanie +33 4 67 39 50 27  accueil@ville-sauvian.com

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English : SOIRÉE JAZZ

Join the BRBB band for a rhythmic evening in a friendly, festive atmosphere.

L’événement SOIRÉE JAZZ Sauvian a été mis à jour le 2026-06-02 par 34 ADT34

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