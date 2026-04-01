Nathalie sait se faire aimer. Elle passe par la petite porte, celle qu’on lui a apprise a emprunter. Mais malgré son côté coincé, sa timidité et son air de cheveux sur la soupe, elle se bat pour saisir la seule chance d’être là devant du public. C’est ça qu’on aime regarder, le dépassement de soi. Elle est maladroite mais elle se donne tellement que l’exploit la dépasse. Comme le clown qui fait un salto par accident et s’excuse d’avoir fait trop de bruit. »

Nathalie « clown, rap, patrimoine » suivi d’un dj set MaZout

Le vendredi 17 avril 2026

de 20h00 à 00h00

payant

Participation libre

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-17T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T20:00:00+02:00_2026-04-17T00:00:00+02:00



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