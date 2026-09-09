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AGENDA · Troyes

Nathan Chaudat Troyes

mercredi 28 octobre 2026 · Troyes

Nathan Chaudat Troyes

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
21:00:00
Adresse
Le Troyes Fois Plus à l'Ouest
Ville
10000 Troyes
Département
Aube
Tarif
17 17 17 Tarif de base plein tarif

Troyes

Nathan Chaudat

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 21:00:00
fin : 2026-10-28

Date(s) :
2026-10-28

Enfin un cours de Maths déjanté et hilarant !

On en a rêvé toute sa vie, un cours de maths où on se tord de rire du début jusqu’à la fin.

Nathan a rendu possible l’impossible, avec ce premier cours de Maths décalé, interactif et tout public !

Je n’ai pas utilisé le théorème de Pythagore depuis 534 jours, est-ce que c’est grave Docteur ?
Quelle est la probabilité de repartir de ce cours avec une boîte de cassoulet ?
Une paille contient elle un ou deux trous ?
Les cancres ressortent ils vraiment de ce cours épanouis ?

Vous aimez bien les maths ? Vous aimerez ce spectacle.
Vous détestez les maths ? Vous allez l’adorer.   .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48  troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Nathan Chaudat Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne

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