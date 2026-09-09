Informations pratiques

Troyes

Nathan Chaudat

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes Aube

Tarif : 17 – 17 – 17 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 21:00:00

fin : 2026-10-28

Date(s) :

2026-10-28

Enfin un cours de Maths déjanté et hilarant !



On en a rêvé toute sa vie, un cours de maths où on se tord de rire du début jusqu’à la fin.



Nathan a rendu possible l’impossible, avec ce premier cours de Maths décalé, interactif et tout public !



Je n’ai pas utilisé le théorème de Pythagore depuis 534 jours, est-ce que c’est grave Docteur ?

Quelle est la probabilité de repartir de ce cours avec une boîte de cassoulet ?

Une paille contient elle un ou deux trous ?

Les cancres ressortent ils vraiment de ce cours épanouis ?



Vous aimez bien les maths ? Vous aimerez ce spectacle.

Vous détestez les maths ? Vous allez l’adorer. .

Le Troyes Fois Plus à l’Ouest Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 41 08 48 troyes@theatrealouest.com

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English :

L’événement Nathan Chaudat Troyes a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Troyes la Champagne