Natura-contes Rue Aimée Fournier Perros-Guirec

Informations pratiques

Perros-Guirec

Natura-contes

Rue Aimée Fournier Parking de Pors Kamor Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 14:00:00

fin : 2026-08-25 15:30:00

Date(s) :

2026-08-25

Venez explorer la faune et la flore de notre littoral au travers de contes mêlant ludisme, émerveillements et découvertes naturalistes ! .

Rue Aimée Fournier Parking de Pors Kamor Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77

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English :

L’événement Natura-contes Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-29 par Office de tourisme de Perros-Guirec