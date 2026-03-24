Nature en Fête

Avenue de l’Europe Bléré Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Nature en Fête est un événement familial et pédagogique qui propose de rendre ces défis accessibles et concrets pour montrer que la transition énergétique peut rimer avec convivialité et solutions locales.

Samedi 3 octobre 2026 à Bléré, site de la Gâtine

Nature en fête, un événement familial, ludique et pédagogique autour de la transition écologique

Chaque année, la Semaine Européenne du Développement Durable rappelle l’urgence d’agir pour préserver notre environnement.

Au programme de l’événement Présentation des initiatives locales dans différents domaines de la transition énergétique biodiversité, énergies renouvelables, mobilités douces, rénovation énergétique, modes de consommation responsables … Mais aussi un marché de producteurs, des ateliers et animations pour enfants, une programmation artistique, des jeux et activités pour tous. .

Avenue de l’Europe Bléré 37150 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63 communication@cc-autourdechenonceaux.fr

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English :

Nature en Fête is a family and educational event that aims to make these challenges accessible and concrete, to show that the energy transition can go hand in hand with conviviality and local solutions.

L’événement Nature en Fête Bléré a été mis à jour le 2026-03-21 par ADT 37