Nature en fête initiation à la peinture l’huile sur toile avec Laura Szabo Pointe d’Agon Agon-Coutainville

Nature en fête initiation à la peinture l’huile sur toile avec Laura Szabo

Pointe d’Agon Charrière de la Chevrottière Agon-Coutainville Manche

Début : 2026-05-23 16:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

2026-05-23

Nature en fête initiation à la peinture à la pointe d’Agon (un repli à l’école de voile est prévu en cas d’intempérie). .

Pointe d’Agon Charrière de la Chevrottière Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

