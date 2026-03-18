Nature et astronomie au Parc national de forêts Salives
Nature et astronomie au Parc national de forêts Salives dimanche 11 octobre 2026.
Nature et astronomie au Parc national de forêts
Mairie de Salives Salives Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11 20:00:00
fin : 2026-10-11 22:30:00
Date(s) :
2026-10-11
Découvrez comment la pollution lumineuse transforme nos nuits et perturbe la biodiversité, lors d’une
Conférence accessible à tous portée par le Parc national de forêts. Prolongez l’expérience par une observation du ciel étoilé avec l’astronome Éric Gruot (Terre et Ciel du Barrois), pour renouer avec la magie de la nuit. .
Mairie de Salives Salives 21580 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr
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English :
L’événement Nature et astronomie au Parc national de forêts Salives a été mis à jour le 2026-03-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)