Nature et astronomie au Parc national de forêts

Mairie de Salives Salives Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11 20:00:00

fin : 2026-10-11 22:30:00

Date(s) :

2026-10-11

Découvrez comment la pollution lumineuse transforme nos nuits et perturbe la biodiversité, lors d’une

Conférence accessible à tous portée par le Parc national de forêts. Prolongez l’expérience par une observation du ciel étoilé avec l’astronome Éric Gruot (Terre et Ciel du Barrois), pour renouer avec la magie de la nuit. .

Mairie de Salives Salives 21580 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr

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English :

L’événement Nature et astronomie au Parc national de forêts Salives a été mis à jour le 2026-03-18 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)