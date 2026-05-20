Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts Salives
Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts Salives mercredi 12 août 2026.
Salives
Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts
Mairie Salives Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 05:15:00
fin : 2026-08-12 07:15:00
Date(s) :
2026-08-12
Sortie Nature Balade naturaliste accompagnée d’un guide pour profiter de l’éveil de la nature à l’aube.
Avec les agents du Parc national de forêts et de l’ONF .
Mairie Salives 21580 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr
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English : Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts
L’événement Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts Salives a été mis à jour le 2026-05-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)