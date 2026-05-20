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Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts Salives

Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts Salives mercredi 12 août 2026.

Adresse : Mairie

Ville : 21580 Salives

Département : Côte-d'Or

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 05:15:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Salives

Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts

Mairie Salives Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 05:15:00
fin : 2026-08-12 07:15:00

Date(s) :
2026-08-12

Sortie Nature Balade naturaliste accompagnée d’un guide pour profiter de l’éveil de la nature à l’aube.
Avec les agents du Parc national de forêts et de l’ONF   .

Mairie Salives 21580 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91  evenements@forets-parcnational.fr

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English : Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts

L’événement Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts Salives a été mis à jour le 2026-05-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)