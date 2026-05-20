Salives

Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts

Mairie Salives Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 05:15:00

fin : 2026-08-12 07:15:00

Date(s) :

2026-08-12

Sortie Nature Balade naturaliste accompagnée d’un guide pour profiter de l’éveil de la nature à l’aube.

Avec les agents du Parc national de forêts et de l’ONF .

Mairie Salives 21580 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 74 23 30 91 evenements@forets-parcnational.fr

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English : Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts

L’événement Quand la forêt s’éveille… au Parc national de forêts Salives a été mis à jour le 2026-05-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)