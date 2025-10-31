Nature et bout de ficelle

Pernay Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 10:00:00

fin : 2026-07-08 12:00:00

Date(s) :

2026-07-08

En famille, venez passer un moment dans la nature. Avec seulement de la ficelle et des éléments naturels que nous trouverons sur place, vous apprendrez à fabriquer jeux, instruments de musique, décoration, etc…

Pernay 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 85 26 09 02 resa@couleurs-sauvages.com

English :

Come and spend some time with your family in nature. With only string and natural elements found on site, you’ll learn to make games, musical instruments, decorations, etc…

