Informations pratiques

Arboussols

NATURE ET PATRIMOINE 2026 TROBADA ÉTOILÉE DES BALCONS NORS

Arboussols Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 19:00:00

fin : 2026-10-10 01:00:00

Date(s) :

2026-10-10

Tout au long de l’année, le Syndicat Mixte Canigo Grand Site propose un programme d’animations varié, pensé pour tous les publics sorties nature, découvertes du patrimoine, rencontres et moments de partage.

Le 10 octobre Rendez-vous à l’église Sainte-Eulalie pour une repas partagé suivi d’une soirée astronomie animée par des passionnés. Prévoir repas, vêtement chaud et lampe torche.

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Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 45 83 48 55

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English :

Throughout the year, the Syndicat Mixte Canigo Grand Site offers a varied program of events for all ages: nature outings, heritage discoveries, encounters and moments of sharing.

October 10: Rendezvous at Sainte-Eulalie church for a shared meal, followed by an astronomy evening hosted by astronomy enthusiasts. Bring a meal, warm clothing and a flashlight.

L’événement NATURE ET PATRIMOINE 2026 TROBADA ÉTOILÉE DES BALCONS NORS Arboussols a été mis à jour le 2026-03-31 par OTI CONFLENT CANIGO