Nature et patrimoine bâti Château-Gontier-sur-Mayenne

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
2026-09-19
Visites gratuites À la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.
Accompagnés d’un guide conférencier du patrimoine, partons à la découverte d’une faune urbaine dans une
cité millénaire pleine de surprises. Sortie co-animée avec Pierrick Barreau, chercheur à l’Inventaire du Conseil départemental de la Mayenne.
Inscription auprès de Mayenne Nature Environnement 02 43 02 97 56 .
Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 97 56
English :
Free tours Discover the Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.
