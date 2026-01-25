Nature et patrimoine bâti

Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Visites gratuites À la découverte des Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.

Accompagnés d’un guide conférencier du patrimoine, partons à la découverte d’une faune urbaine dans une

cité millénaire pleine de surprises. Sortie co-animée avec Pierrick Barreau, chercheur à l’Inventaire du Conseil départemental de la Mayenne.

Inscription auprès de Mayenne Nature Environnement 02 43 02 97 56 .

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 02 97 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Free tours Discover the Espaces Naturels Sensibles de la Mayenne.

L’événement Nature et patrimoine bâti Château-Gontier-sur-Mayenne a été mis à jour le 2026-03-03 par SUD MAYENNE