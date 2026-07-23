Informations pratiques

Sarre-Union

Nature même pas peur !

Sarre-Union Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-26 14:00:00

fin : 2026-08-26 17:00:00

Date(s) :

2026-08-26

Relevez le défis de la nature, repoussez vos limites, mobilisez votre imaginaire afin de percer les mystères de ce qui vous effraie, à travers diverses énigmes et défis à résoudre en famille.

Pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés d’un adulte.

Prévoir de bonnes baskets ainsi qu’une tenue adaptée aux conditions météo. Sortie organisée sur la zone classée natura 2000 en partenariat avec le SYCOPARC. .

Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 55 55 info@grangeauxpaysages.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nature même pas peur ! Sarre-Union a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue