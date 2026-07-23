Nature même pas peur ! Sarre-Union
mercredi 26 août 2026 · Sarre-Union
Informations pratiques
Sarre-Union
Nature même pas peur !
Sarre-Union Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-26 14:00:00
fin : 2026-08-26 17:00:00
Date(s) :
2026-08-26
Relevez le défis de la nature, repoussez vos limites, mobilisez votre imaginaire afin de percer les mystères de ce qui vous effraie, à travers diverses énigmes et défis à résoudre en famille.
Pour les enfants à partir de 4 ans accompagnés d’un adulte.
Prévoir de bonnes baskets ainsi qu’une tenue adaptée aux conditions météo. Sortie organisée sur la zone classée natura 2000 en partenariat avec le SYCOPARC. .
Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 00 55 55 info@grangeauxpaysages.fr
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English :
L’événement Nature même pas peur ! Sarre-Union a été mis à jour le 2026-07-23 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue
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