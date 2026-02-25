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AGENDA · Sarre-Union

Concert des jeunes talents Sarre-Union

dimanche 13 décembre 2026 · Sarre-Union

Informations pratiques

Début
dimanche 13 décembre 2026
Fin
dimanche 13 décembre 2026
Heure de début
16:00:00
Adresse
rue des églises
Ville
67260 Sarre-Union
Département
Bas-Rhin
Tarif

Sarre-Union

Concert des jeunes talents

rue des églises Sarre-Union Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-12-13 16:00:00
fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :
2026-12-13

Concert de Noël   .

rue des églises Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 6 04 18 72 56  rmrudio@orange.fr

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English :

L’événement Concert des jeunes talents Sarre-Union a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue

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