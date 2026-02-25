Informations pratiques

Sarre-Union

Concert des jeunes talents

rue des églises Sarre-Union Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-12-13 16:00:00

fin : 2026-12-13 18:00:00

Date(s) :

2026-12-13

Concert de Noël .

rue des églises Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 6 04 18 72 56 rmrudio@orange.fr

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English :

L’événement Concert des jeunes talents Sarre-Union a été mis à jour le 2026-02-25 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue