Journées Européennes du patrimoine Concert Quintet de cuivres Beatus Sarre-Union
samedi 19 septembre 2026 · Sarre-Union
Informations pratiques
Sarre-Union
Journées Européennes du patrimoine Concert Quintet de cuivres Beatus
rue des églises Sarre-Union Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 20:00:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Laissez-vous porter par les sonorités éclatantes de l’ensemble de cuivres Beatus dans le cadre exceptionnel de l’Espace culturel du Temple. Installé dans un ancien temple réformé du XVIII¿ siècle, inspiré de l’architecture de Stengel, ce lieu patrimonial offre une acoustique remarquable qui promet une expérience musicale aussi riche qu’émouvante. Une belle rencontre entre patrimoine et musique. 0 .
rue des églises Sarre-Union 67260 Bas-Rhin Grand Est +33 6 04 18 72 56 rmrudio@orange.fr
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English :
L’événement Journées Européennes du patrimoine Concert Quintet de cuivres Beatus Sarre-Union a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de tourisme de l’Alsace Bossue
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