Sarlat-la-Canéda

Nature Sauvage Exposition d’estampes d’art

4 rue de la Salamandre Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-05-15

Nature Sauvage est une exposition d’estampes d’art créée et organisée par les artistes Katell Le Moigne (France) et Ivonne Adel Bureos/Play Is Soul Food (Écosse). Cette nouvelle collection explore et expérimente différentes techniques et procédés d’estampe, traditionnels et non traditionnels. Chaque œuvre est inspirée par l’interprétation personnelle du sens et du concept de Nature Sauvage , exprimée par l’artiste dans son propre style et avec un message créatif unique.

En parallèle des œuvres exposées, un atelier est proposé à tous. Le public est invité à créer ses propres estampes d’art de petit format. Animés par les deux artistes, ces ateliers auront lieu le samedi 9 ou le dimanche 10 mai.

Vernissage : vendredi 15 mai, de 18 h à 22 h. .

4 rue de la Salamandre Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 03 01 00 60 katellemoigne@gmail.com

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English : Nature Sauvage Exposition d’estampes d’art

L’événement Nature Sauvage Exposition d’estampes d’art Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir