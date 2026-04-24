Sarlat-la-Canéda

Théâtre Myth’oh!

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-13 20:30:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Une comédie épique aux faux airs d’enquête policière.

C’est la crise sur le Mont Olympe rien ne va plus pour les dieux grecs, la croyance des mortels est en train de chuter dangereusement ! Un mystérieux individu gagne peu à peu la confiance des citoyens et cela ne plaît pas du tout, mais alors pas du tout, à Zeus. Il soupçonne un traître parmi les siens mais les rivalités et les rancœurs entre les dieux freinent son enquête. Zeus a besoin de votre aide pour découvrir la vérité ! .

Centre Culturel Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 09 49

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English : Théâtre Myth’oh!

L’événement Théâtre Myth’oh! Sarlat-la-Canéda a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir