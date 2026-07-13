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Nature, saveurs et détente au Domaine du Sablou Domaine du Sablou Fanlac

lundi 13 juillet 2026 · Domaine du Sablou · Fanlac

Nature, saveurs et détente au Domaine du Sablou Domaine du Sablou Fanlac

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Domaine du Sablou
Adresse
2877 Route du Mémorial
Ville
24290 Fanlac
Département
Dordogne
Tarif
45 45 45 Tarif de base plein tarif

Fanlac

Nature, saveurs et détente au Domaine du Sablou

Domaine du Sablou 2877 Route du Mémorial Fanlac Dordogne

Tarif : 45 – 45 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:30:00
fin : 2026-08-18 14:00:00

Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-18

9h30 14h. initiez vous au bain de forêt, une expérience de reconnexion aux arbres et à la nature dans un cadre exceptionnel et apaisant. Sur réservation. 45€
Et si vous ralentissiez vraiment ?

En balade avec Hermy, initiez vous au bain de forêt, une expérience de reconnexion aux arbres et à la nature dans
un cadre exceptionnel et apaisant.

La détente se prolonge à la piscine mise à disposition par le domaine, puis autour d’une assiette de saison pour le
déjeuner au jardin de l’Orangerie.

Places limitées. Réservation obligatoire.   .

Domaine du Sablou 2877 Route du Mémorial Fanlac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 17 54  hermy@passiondordogne.com

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English : Nature, saveurs et détente au Domaine du Sablou

9:30 a.m. 2:00 p.m. Try a forest bath—an experience that reconnects you with trees and nature in an exceptional and soothing setting. Reservations required. 45?

L’événement Nature, saveurs et détente au Domaine du Sablou Fanlac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère

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