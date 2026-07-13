Nature, saveurs et détente au Domaine du Sablou Domaine du Sablou Fanlac
lundi 13 juillet 2026 · Domaine du Sablou · Fanlac
Informations pratiques
Fanlac
Nature, saveurs et détente au Domaine du Sablou
Domaine du Sablou 2877 Route du Mémorial Fanlac Dordogne
Tarif : 45 – 45 – 45 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 09:30:00
fin : 2026-08-18 14:00:00
Date(s) :
2026-07-13 2026-07-27 2026-08-18
9h30 14h. initiez vous au bain de forêt, une expérience de reconnexion aux arbres et à la nature dans un cadre exceptionnel et apaisant. Sur réservation. 45€
Et si vous ralentissiez vraiment ?
En balade avec Hermy, initiez vous au bain de forêt, une expérience de reconnexion aux arbres et à la nature dans
un cadre exceptionnel et apaisant.
La détente se prolonge à la piscine mise à disposition par le domaine, puis autour d’une assiette de saison pour le
déjeuner au jardin de l’Orangerie.
Places limitées. Réservation obligatoire. .
Domaine du Sablou 2877 Route du Mémorial Fanlac 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 99 17 54 hermy@passiondordogne.com
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English : Nature, saveurs et détente au Domaine du Sablou
9:30 a.m. 2:00 p.m. Try a forest bath—an experience that reconnects you with trees and nature in an exceptional and soothing setting. Reservations required. 45?
L’événement Nature, saveurs et détente au Domaine du Sablou Fanlac a été mis à jour le 2026-07-08 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère
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