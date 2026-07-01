Naturel et Surnaturel Gréville-Hague La Hague
dimanche 26 juillet 2026 · Gréville-Hague · La Hague
Informations pratiques
La Hague
Naturel et Surnaturel
Gréville-Hague D45 La Hague Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:30:00
fin : 2026-07-26 17:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Vous êtes conviés à un événement tout particulier, entre naturel et surnaturel, au cœur des légendes de la Hague.
Au cours de cette belle journée
Embarquez avec notre fabuleuse équipe d’animation, entre nature, contes et légendes de la Hague… Programme surprise, vous n’avez rien à penser, on s’occupe de tout. Détendez-vous et laissez-vous porter…
Repas inclus nous avons la joie de vous proposer un pique-nique champêtre concocté par Jérémy Peron, chef de l’auberge des Goubelins au Manoir du Tourp. Pour l’accompagner, vous dégusterez le fromage bio de la Laiterie du Sillon (Jobourg).
Les informations pratiques
Pensez à réserver votre place ! Un formulaire d’inscription est à votre disposition pour cela https://forms.gle/S5pevV7gQLgCoR8x9
Rendez-vous à 9h30 à la Ferme du Goubelin hameau de la laiterie (D45) à Gréville-Hague.
Journée accessible dès 6 ans.
Paiement en espèces sur place le jour J.
Fin prévue vers 16h30-17h00.
L’événement se passe en pleine nature, prévoir une tenue de campagne adaptée à la météo.
Prévoir un plaid ou une nappe pour vous y laisser choir… .
Gréville-Hague D45 La Hague 50440 Manche Normandie +33 7 80 49 92 82
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English : Naturel et Surnaturel
L’événement Naturel et Surnaturel La Hague a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Cotentin La Hague
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