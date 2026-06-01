Navigation à bord d’un vieux gréement, l’Ar Jentilez Port de Ploumanac’h Perros-Guirec
Navigation à bord d’un vieux gréement, l’Ar Jentilez Port de Ploumanac’h Perros-Guirec vendredi 26 juin 2026.
Perros-Guirec
Navigation à bord d’un vieux gréement, l’Ar Jentilez
Port de Ploumanac’h Chemin de la Pointe Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
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Départ de Ploumanac’h
Le temps d’une demi-marée (environ 2 h 30).
Glissez le long du chenal pittoresque de Ploumanac’h et longez la Côte de Granit Rose.
Admirez le phare de Ploumanac’h depuis la mer et laissez vous surprendre par les formes évocatrices des célèbres chaos granitiques sculptés par le temps.
10 personnes max (hors équipage).
Inscriptions au Centre Nautique 02 96 49 81 21 .
Port de Ploumanac’h Chemin de la Pointe Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 81 21
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English :
L’événement Navigation à bord d’un vieux gréement, l’Ar Jentilez Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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