AGENDA · Audierne
Navigation en Baie de Douarnenez pendant les Fêtes maritimes Audierne
vendredi 24 juillet 2026 · Audierne
Informations pratiques
Audierne
Navigation en Baie de Douarnenez pendant les Fêtes maritimes
Audierne Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24 17:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Navigation en Baie de Douarnenez pendant les Fêtes maritimes. Embarquement depuis le quai du Rosmeur à Douarnenez. .
Audierne 29770 Finistère Bretagne +33 7 44 51 56 97
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English :
L’événement Navigation en Baie de Douarnenez pendant les Fêtes maritimes Audierne a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de tourisme Cap-Sizun Pointe du Raz
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