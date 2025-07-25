Nawell Madani Nawell tout court Creil

Nawell Madani Nawell tout court Creil mercredi 11 février 2026.

Nawell Madani Nawell tout court

Allée Nelson Creil Oise

Tarif : 26 – 26 –

26

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 20:00:00

fin : 2026-02-11 23:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Spectacle | Humour | 16 ans et +

Nawell Madani

Avec finesse et humour, Nawell brise le tabou autour de la charge mentale, du vieillis­se­ment, du botox ou encore de la diffi­culté à deve­nir mère.

Garderie pour les enfants entre 3 et 10 ans Plus d’infos sur www.faiencerie-theatre.com

Spectacle | Humour | 16 ans et +

Nawell Madani

Tout court, ce n’est pas juste une ques­tion de cheveux?! Nawell Madani nous livre un spec­tacle intime et authen­tique où elle se raconte sans filtre sur sa vie de maman, de scéna­riste, d’hu­mo­riste et de magh­ré­bine média­ti­sée comme elle aime le dire.

Avec finesse et humour, Nawell brise le tabou autour de la charge mentale, du vieillis­se­ment, du botox ou encore de la diffi­culté à deve­nir mère. À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous parta­ger son quoti­dien, de ses défis à ses défauts. Bref, pas besoin d’en dire long, Tout court, c’est deux heures de rire garanti.

Garderie pour les enfants entre 3 et 10 ans Plus d’infos sur www.faiencerie-theatre.com 26 .

Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com

English :

Show | Humor | 16 ans et +

Nawell Madani

With finesse and humor, Nawell breaks the taboos around mental burden, aging, botox and the difficulties of becoming a mother.

Daycare for children aged 3 to 10 More info at www.faiencerie-theatre.com

German :

Show | Humor | 16 Jahre und älter

Nawell Madani

Mit Feingefühl und Humor bricht Nawell das Tabu rund um mentale Belastung, Altern, Botox oder auch die Schwierigkeit, Mutter zu werden.

Kinderbetreuung für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren Weitere Informationen unter www.faiencerie-theatre.com

Italiano :

Spettacolo | Umorismo | Dai 16 anni in su

Nawell Madani

Con finezza e umorismo, Nawell rompe i tabù sulla salute mentale, l’invecchiamento, il botox e le difficoltà di diventare madre.

Assistenza diurna per bambini dai 3 ai 10 anni Maggiori informazioni su www.faiencerie-theatre.com

Espanol :

Espectáculo | Humor | A partir de 16 años

Nawell Madani

Con delicadeza y humor, Nawell rompe los tabúes en torno a la salud mental, el envejecimiento, el botox y las dificultades de ser madre.

Guardería para niños de 3 a 10 años Más información en www.faiencerie-theatre.com

L’événement Nawell Madani Nawell tout court Creil a été mis à jour le 2025-07-25 par SIM Hauts-de-France Oise Tourisme