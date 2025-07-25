Nawell Madani Nawell tout court Creil
Nawell Madani Nawell tout court Creil mercredi 11 février 2026.
Nawell Madani Nawell tout court
Spectacle | Humour | 16 ans et +
Nawell Madani
Tout court, ce n’est pas juste une question de cheveux?! Nawell Madani nous livre un spectacle intime et authentique où elle se raconte sans filtre sur sa vie de maman, de scénariste, d’humoriste et de maghrébine médiatisée comme elle aime le dire.
Avec finesse et humour, Nawell brise le tabou autour de la charge mentale, du vieillissement, du botox ou encore de la difficulté à devenir mère. À une époque où tout va trop vite, cette touche-à-tout prend le temps de nous partager son quotidien, de ses défis à ses défauts. Bref, pas besoin d’en dire long, Tout court, c’est deux heures de rire garanti.
Garderie pour les enfants entre 3 et 10 ans Plus d’infos sur www.faiencerie-theatre.com 26 .
Allée Nelson Creil 60100 Oise Hauts-de-France +33 3 44 24 01 01 accueil@faiencerie-theatre.com
English :
Show | Humor | 16 ans et +
Nawell Madani
With finesse and humor, Nawell breaks the taboos around mental burden, aging, botox and the difficulties of becoming a mother.
Daycare for children aged 3 to 10 More info at www.faiencerie-theatre.com
German :
Show | Humor | 16 Jahre und älter
Nawell Madani
Mit Feingefühl und Humor bricht Nawell das Tabu rund um mentale Belastung, Altern, Botox oder auch die Schwierigkeit, Mutter zu werden.
Kinderbetreuung für Kinder zwischen 3 und 10 Jahren Weitere Informationen unter www.faiencerie-theatre.com
Italiano :
Spettacolo | Umorismo | Dai 16 anni in su
Nawell Madani
Con finezza e umorismo, Nawell rompe i tabù sulla salute mentale, l’invecchiamento, il botox e le difficoltà di diventare madre.
Assistenza diurna per bambini dai 3 ai 10 anni Maggiori informazioni su www.faiencerie-theatre.com
Espanol :
Espectáculo | Humor | A partir de 16 años
Nawell Madani
Con delicadeza y humor, Nawell rompe los tabúes en torno a la salud mental, el envejecimiento, el botox y las dificultades de ser madre.
Guardería para niños de 3 a 10 años Más información en www.faiencerie-theatre.com
