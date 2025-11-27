NE DITES PAS A MA FEMME – LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE Aix En Provence

NE DITES PAS A MA FEMME Début : 2026-01-14 à 20:30. Tarif : – euros.

La nouvelle comédie de Jean Jaque, auteur des « Cacous », comédie à quatre personnages nous raconte la vie de François, tiraillé entre son passé marseillais et son présent de « néo-bourgeois ». Après s’être « exilé » de longues années loin de sa ville natale, François est de retour à Marseille. Entre temps, il est devenu directeur des ressources humaines d’une grande entreprise et a épousé Vanilla, une bourgeoise hautaine et quelque peu coincée. Et ce retour dans la cité phocéenne va être synonyme de retrouvailles car François a rencontré, par hasard, au détour d’une rue son ami d’enfance Mickaël. Càcou incorrigible, marié à Laurence, cagole incorrigible, celui-ci est resté le même ! Ces quatre personnages hauts-en-couleurs vont se retrouver lors d’une soirée mouvementée où les révélations inattendues, les quiproquos hilarants et les gags désopilants vont s’enchaîner et compliquer la vie de François.

LA COMEDIE D’AIX – AIX EN PROVENCE 8, AVENUE DE LA VIOLETTE 13100 Aix En Provence 13