« La honte doit changer de camp. »

Par ces mots comme par sa décision de rendre public son procès, Gisèle Pelicot est devenue un symbole majeur de la lutte contre les violences faites aux femmes. L’affaire des viols de Mazan montre comment, dans cette petite ville du sud de la France, des hommes ordinaires de tout âge et de toute classe sociale sont capables d’un crime abominable : le viol répété d’une femme inconsciente.

Cette soirée de lectures met en scène des interrogatoires, des plaidoyers et des commentaires autour de cette affaire historique. Milo Rau et Servane Dècle ont échangé avec les avocats de la famille Pelicot, le tribunal, des experts psychologues, des chroniqueurs judiciaires, des témoins et des associations féministes afin de produire ce témoignage d’un procès qui a largement débordé le cadre du prétoire pour devenir le procès d’un système – le patriarcat.

Il ne s’agit pas là seulement de rejouer un procès, mais de juger un système. Car derrière les faits, c’est une question collective qui nous est posée : que faisons-nous, individuellement et collectivement, pour que la honte change réellement de camp ?

Equipe artistique

Mise en scène, Écriture, Recherche Servane Dècle, Milo Rau

Assistante Dramaturgie et Production Nastasia Griese

Co-production Festival d’Avignon, Festival de Vienne, Centre Culturel Suisse, Ambassade de la Suisse

Spectacle créé le 18 juin 2025 au Wiener Festwochen à Vienne, et adapté pour le Festival d’Avignon le 18 juillet 2025.

Avec « Le procès Pelicot, un oratorio », la scène du Théâtre de la Concorde accueille la parole judiciaire et transforme le public en témoin d’une affaire qui dépasse le seul cadre du tribunal. Comment le théâtre peut-il faire entendre ce que la justice révèle et ce que la société préfère parfois taire ?

Le jeudi 05 mars 2026

de 18h00 à 22h00

gratuit Tout public.

Théâtre de la Concorde 1, avenue Gabriel 75008 Paris

