Ne me libère pas, je m’en charge ! (Journées du matrimoine en Conflent), Salle du Foirail, Prades

Informations pratiques

Ne me libère pas, je m’en charge ! (Journées du matrimoine en Conflent) Samedi 19 septembre, 14h00 Salle du Foirail Pyrénées-Orientales

Participation libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

12h (au marché) Chants militants avec la Chorale féministe et antifasciste de Prades

14-17h au Foirail :

Salon d’écoute de podcasts « Femmes, pouvoir, ruralités » par Beau bruit Confortablement installé·es, casque sur la tête, vous pourrez écouter l’intégralité des podcasts, explorer notre matrimoine par les oreilles et découvrir les multiples facettes du girl power dans nos campagnes.

Atelier Broderie rebelle par Julie Roussillon / La Toison

Viens broder une touche de beauté, d’humour, ou bien un message, et repars avec ta carte postale brodée ! N’oublie pas l’adresse de l’heureux·se destinataire : on t’offre le timbre !

Accueil des enfants avec La Ludo d’Aquí et compagnie

Des jeux de société autour de l’égalité de genre, un coin lecture et d’autres activités surprises !

(L’entrée est en participation libre et nécessaire)

Salle du Foirail Rue du Foirail, 66500 Prades Prades 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie Parkings, transports à proximité gare et gare des Bus. Espace multimodal.

12h (au marché) Chants militants avec la Chorale féministe et antifasciste de Prades

© Stefania Arcieri – Annelise Gal