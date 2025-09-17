Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Salon du Livre | Prades Le bourg Prades

Salon du Livre | Prades Le bourg Prades dimanche 20 septembre 2026.

Lieu : Le bourg

Adresse : Le Rocher d'écriture

Ville : 43300 Prades

Département : Haute-Loire

Début : dimanche 20 septembre 2026

Fin : lundi 21 septembre 2026

Tarif :

Prades

Salon du Livre | Prades

Le bourg Le Rocher d’écriture Prades Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-21

Date(s) :
2026-09-20

16 ème Salon du livre à Prades, organisé par Le Rocher d’écriture avec des rencontres d’auteurs & dédicaces sous chapiteau (40 auteurs, équité entre écrivaines et écrivains), conférence sur le patois, concert de Viole de Gambe & expo photos et peintures.
  .

Le bourg Le Rocher d’écriture Prades 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

16th Book Fair in Prades, organized by Le Rocher d’écriture with author meetings & signings under the big top (40 authors, equity between writers), conference on patois, Viole de Gambe concert & photo and painting exhibition.

L’événement Salon du Livre | Prades Prades a été mis à jour le 2025-09-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

À voir aussi à Prades (Haute-Loire)