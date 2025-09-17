Salon du Livre | Prades Le bourg Prades

Prades

Salon du Livre | Prades

Le bourg Le Rocher d’écriture Prades Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20

fin : 2026-09-21

Date(s) :

2026-09-20

16 ème Salon du livre à Prades, organisé par Le Rocher d’écriture avec des rencontres d’auteurs & dédicaces sous chapiteau (40 auteurs, équité entre écrivaines et écrivains), conférence sur le patois, concert de Viole de Gambe & expo photos et peintures.

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Le bourg Le Rocher d’écriture Prades 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

16th Book Fair in Prades, organized by Le Rocher d’écriture with author meetings & signings under the big top (40 authors, equity between writers), conference on patois, Viole de Gambe concert & photo and painting exhibition.

L’événement Salon du Livre | Prades Prades a été mis à jour le 2025-09-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier