Salon du Livre | Prades Le bourg Prades
Salon du Livre | Prades Le bourg Prades dimanche 20 septembre 2026.
Prades
Salon du Livre | Prades
Le bourg Le Rocher d’écriture Prades Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20
fin : 2026-09-21
Date(s) :
2026-09-20
16 ème Salon du livre à Prades, organisé par Le Rocher d’écriture avec des rencontres d’auteurs & dédicaces sous chapiteau (40 auteurs, équité entre écrivaines et écrivains), conférence sur le patois, concert de Viole de Gambe & expo photos et peintures.
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Le bourg Le Rocher d’écriture Prades 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
16th Book Fair in Prades, organized by Le Rocher d’écriture with author meetings & signings under the big top (40 authors, equity between writers), conference on patois, Viole de Gambe concert & photo and painting exhibition.
L’événement Salon du Livre | Prades Prades a été mis à jour le 2025-09-17 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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