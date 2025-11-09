NEJ – ZENITH DE CAEN Caen

NEJ Début : 2026-10-11 à 17:00. Tarif : – euros.

La date initiale de NEJ prévue le Dimanche 9 Novembre 2025 est reportée au Dimanche 11 Octobre 2026 Les billets restent valables. En cas d’indisponibilité de votre part, vous pouvez effectuer une demande de remboursement auprès de votre revendeur jusqu’au 10 Octobre 2026—DÉCIBELS PRODUCTIONS, MIEL NOIR ET N&J PRODUCTION PRÉSENTENT : NEJNEJ’ dévoile son IREEL TOUR et promet un show à son image : intense, envoûtant et inoubliable. Après la sortie de son dernier album SOS IV, ne manquez pas l’occasion de la voir en live partout en France, Suisse et Belgique.

ZENITH DE CAEN 6 RUE JOSEPH PHILIPPON 14000 Caen 14