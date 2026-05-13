Nellie Oleson enflamme les années 80 La numéro 3 Riec-sur-Bélon

Riec-sur-Bélon

Nellie Oleson enflamme les années 80

La numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 20:30:00

fin : 2026-10-17 22:30:00

Date(s) :

2026-10-17

2 heures d’humour, de musique, de nostalgie et de convivialité avec Nellie Oleson de “La petite maison dans la prairie” en duo avec Patrick Loubatière.

En fin de spectacle (dédicaces + photos) .

La numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne

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English : Nellie Oleson enflamme les années 80

L’événement Nellie Oleson enflamme les années 80 Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS