Nellie Oleson enflamme les années 80 La numéro 3 Riec-sur-Bélon
Nellie Oleson enflamme les années 80 La numéro 3 Riec-sur-Bélon samedi 17 octobre 2026.
Riec-sur-Bélon
Nellie Oleson enflamme les années 80
La numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 20:30:00
fin : 2026-10-17 22:30:00
Date(s) :
2026-10-17
2 heures d’humour, de musique, de nostalgie et de convivialité avec Nellie Oleson de “La petite maison dans la prairie” en duo avec Patrick Loubatière.
En fin de spectacle (dédicaces + photos) .
La numéro 3 3 Rue du Presbytère Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne
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English : Nellie Oleson enflamme les années 80
L’événement Nellie Oleson enflamme les années 80 Riec-sur-Bélon a été mis à jour le 2026-05-13 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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