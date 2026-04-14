Nesque Voie Verte, Gorges de la Nesque, Villes-sur-Auzon

Nesque Voie Verte Dimanche 31 mai, 08h00 Gorges de la Nesque Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-31T08:00:00+02:00 – 2026-05-31T15:00:00+02:00

Fin : 2026-05-31T08:00:00+02:00 – 2026-05-31T15:00:00+02:00

Pour clôturer en douceur l’événement national « MAI À VÉLO », le Parc naturel régional du Mont-Ventoux, le Comité départemental de Cyclotourisme, les communes de Villes-sur-Auzon, Blauvac, Monieux et le collectif des Offices de tourisme « Ventoux, des terres au sommet » vous donnent rendez-vous pour une expérience unique : Les Gorges de la Nesque 100% mobilités douces !Ventoux, des terres au sommets

Pour cette 13ème édition, le dimanche 31 mai de 8h à 15h, le CD 942 sera interdit à tous les véhicules motorisés (y compris électrique, hors VAE) par Arrêté du Conseil Départemental de Vaucluse, partenaire de l’événement.

Une journée inoubliable, ouverte à tous les types de pratiques cyclables, pour découvrir ou redécouvrir à votre rythme, la route touristique des Gorges de la Nesque. Cet itinéraire en faux plat est accroché aux parois de ce majestueux canyon provençal pour aboutir au belvédère du Rocher du Cire.

Le parcours vous propose 21 kilomètres de petite route entre la sortie de Villes-sur-Auzon (altitude 284m) et Monieux (altitude 644m). Déclivité positive mais progressive permettant une pratique pour tous les âges et de tous les niveaux. Parcours possible dans les deux sens, montée et descente.

Le parcours inclus des pauses ludiques et informatives : informations sur le cyclotourisme et les parcours vélo autour du Ventoux, découverte du site Natura 2000 au Belvédère du Rocher du Cire, pause saveurs du terroir au Rucher des Lavandières (miel).

Cette journée est ouverte à toutes les formes de pratiques cyclistes, en VTC, vélo de route, vélo à assistance électrique, tandems et personnes à mobilité réduite, etc…

Gorges de la Nesque Clos de Gache 84148 Villes-sur-Auzon Villes-sur-Auzon 84570 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Le CD 942 sera interdit à tous les véhicules motorisés Une journée ouverte à tous les types de pratiques cyclables, pour découvrir à votre rythme, la route touristique des Gorges de la Nesque.

Ventoux, des Terres aux Sommets