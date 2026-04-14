NETTOYAGE DE LITTORAL A LOCOAL-MENDON, LA FOREST, Locoal-mendon-56550,La Forest, Locoal-Mendon

NETTOYAGE DE LITTORAL A LOCOAL-MENDON, LA FOREST Dimanche 19 avril, 14h00 Locoal-mendon-56550,La Forest Morbihan

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-19T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-19T14:00:00+02:00 – 2026-04-19T17:00:00+02:00

Locoal-mendon-56550,La Forest La forest,Locoal-Mendon Locoal-Mendon 56550 Morbihan Bretagne [{« type »: « email », « value »: « Contact@lesmainsdanslesable.com »}]

Opération de sensibilisation aux déchets littoraux organisée par l’association Les Mains Dans Le Sable. Sortie ouverte à Tous.tes.Sacs et pinces fournis, prévoir gants. Inscription sur place.