Informations pratiques

Saint-Cast-le-Guildo

Nettoyage de plage on fait St K le Guildo propre

Place Piron Saint-Cast-le-Guildo Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04 19:00:00

fin : 2026-08-04 20:30:00

Date(s) :

2026-08-04

Nettoyage de plage organisé par Cast’on déchet

Apportez gants et sacs réutilisables

Petit/e et Grand/e

Seul/e ou Accompagné/e

Tout le monde est bienvenue ! .

Place Piron Saint-Cast-le-Guildo 22380 Côtes-d’Armor Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Nettoyage de plage on fait St K le Guildo propre Saint-Cast-le-Guildo a été mis à jour le 2026-07-29 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme