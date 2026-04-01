Nettoyage du littoral avec Ar Viltansoù Plage du Cosquer, grève de Porski Plougonvelin
Nettoyage du littoral avec Ar Viltansoù Plage du Cosquer, grève de Porski Plougonvelin samedi 18 avril 2026.
Plougonvelin
Nettoyage du littoral avec Ar Viltansoù
Plage du Cosquer, grève de Porski Place des FFI, le cosquer Plougonvelin Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 10:30:00
fin : 2026-04-18 12:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Envie d’un moment convivial et d’une balade utile en famille ou entre amis ? Rejoignez-nous Samedi 18 avril !
Notre ramassage mensuel de déchets se déroulera sur la Plage du Cosquer et la crique de Porski de 10h30 à 12h30
Point de rendez-vous Place des FFI, Le Cosquer, 29217 Plougonvelin
Possibilité de prêt de gants et sac. Prévoir des bottes et un vieux couteau pour les cordages coincés.
Tri, Pesée totale et débriefing en fin de ramassage.
Les enfants accompagnés d’un adulte sont aussi les bienvenus !
Un petit moment convivial se fera après le ramassage, n’hésitez pas ramener des douceurs (si les conditions météo le permettent) .
Plage du Cosquer, grève de Porski Place des FFI, le cosquer Plougonvelin 29217 Finistère Bretagne +33 6 29 58 69 72
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English : Nettoyage du littoral avec Ar Viltansoù
L’événement Nettoyage du littoral avec Ar Viltansoù Plougonvelin a été mis à jour le 2026-04-09 par OT IROISE BRETAGNE
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