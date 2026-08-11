Nettoyons la nature Place de la mairie Armes

samedi 5 septembre 2026 · Place de la mairie · Armes

Informations pratiques

Armes

Nettoyons la nature

Place de la mairie Devant la Mairie Armes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 14:00:00

fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Nettoyons la nature opération Armes propre ! L’objectif est de ramasser ensemble les déchets dégradant les sites urbains ou naturels. Le rendez-vous est donné devant la mairie ! On vous attend nombreux ! .

Place de la mairie Devant la Mairie Armes 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Nettoyons la nature

L’événement Nettoyons la nature Armes a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Clamecy Haut Nivernais