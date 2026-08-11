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Nettoyons la nature Place de la mairie Armes

samedi 5 septembre 2026 · Place de la mairie · Armes

Nettoyons la nature Place de la mairie Armes

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Place de la mairie
Adresse
Devant la Mairie
Ville
58500 Armes
Département
Nièvre
Tarif
0 0 0 Gratuit Gratuit

Armes

Nettoyons la nature

Place de la mairie Devant la Mairie Armes Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 14:00:00
fin : 2026-09-05 17:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Nettoyons la nature opération Armes propre ! L’objectif est de ramasser ensemble les déchets dégradant les sites urbains ou naturels. Le rendez-vous est donné devant la mairie ! On vous attend nombreux !   .

Place de la mairie Devant la Mairie Armes 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Nettoyons la nature

L’événement Nettoyons la nature Armes a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Clamecy Haut Nivernais