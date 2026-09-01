Nettoyons la nature (secteur Bellevue) Route de Bellevue Grandchamp-des-Fontaines
dimanche 20 septembre 2026 · Route de Bellevue · Grandchamp-des-Fontaines
Informations pratiques
Grandchamp-des-Fontaines
Nettoyons la nature (secteur Bellevue)
Route de Bellevue Parking Stade de foot Grandchamp-des-Fontaines Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 09:30:00
fin : 2026-09-20 12:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Nettoyons la nature
Dans le cadre de la Fête des Possibles en Erdre et Gesvres.
Sortie Nettoyons la nature où nous récupérons les déchets abandonnés pour dénoncer ces incivilités et retirer directement leurs pollutions. .
Route de Bellevue Parking Stade de foot Grandchamp-des-Fontaines 44119 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Let’s clean up nature
L’événement Nettoyons la nature (secteur Bellevue) Grandchamp-des-Fontaines a été mis à jour le 2026-08-31 par Pays Erdre Canal Forêt
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