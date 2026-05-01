Neuil

Neuil en Musique Moon Trio

Eglise Saint Perpet Neuil Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Neuil en musique vous invite à un voyage musical… direction le jazz, qui viendra délicatement envelopper l’église Saint Perpet de ses harmonies feutrées.

Une promesse de grâce et de partage…

Réservation neuil.patrimoine@gmail.com

Neuil en musique vous invite à un voyage musical… direction le jazz, qui viendra délicatement envelopper l’église Saint Perpet de ses harmonies feutrées.

Une promesse de grâce et de partage…

Réservation neuil.patrimoine@gmail.com .

Eglise Saint Perpet Neuil 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire neuil.patrimoine@gmail.com

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English :

The Association Neuil Patrimoine is organizing a spring concert featuring the duo Igor Kiritchenko on cello and Frédéric Bernard on guitar.

They will perform arias by Vivaldi, Bach, Schubert, Burgmüller and Granados.

After the concert, gourmet plates and drinks.

L’événement Neuil en Musique Moon Trio Neuil a été mis à jour le 2026-04-30 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme