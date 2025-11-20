Neuvième école d’été d’astronomie de la Popine de Rillé Jouhet

Neuvième école d’été d’astronomie de la Popine de Rillé

9 Lieu-dit Le Rillé Jouhet Vienne

Tarif : 360 – 360 – 360 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-11

Cette école (qui aura lieu du 24 au 28 juillet 2025) offre un panorama des différentes disciplines et thèmes de recherche actuels de l’astronomie ainsi que des observations nocturnes du ciel. Elle est destinée aux curieux de l’astronomie, aux enseignants, aux astronomes amateurs. Elle permet aux participants d’approfondir leurs connaissances dans ce domaine.

Nous proposons un enseignement de 44 heures (20 heures de cours et 24 heures de travaux pratiques, en particulier d’observation du ciel)

Les cours sont assurés par un astronome enseignant-chercheur de l’observatoire de Paris. Ils seront complétés par des observations du ciel à l’aide de petits instruments.

Vous pouvez apporter votre télescope afin de parfaire vos connaissances sur la mise en station et la manipulation de votre instrument.

Voyez notre site web: https://abbadia.imcce.fr/ecole/ .

9 Lieu-dit Le Rillé Jouhet 86500 Vienne Nouvelle-Aquitaine arlotj@wanadoo.fr

