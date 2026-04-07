Neuville-de-Poitou

Neuvil’en Jazz 25ème édition

3 Place Aristide Briand Neuville-de-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-22

Le festival Neuvil’en Jazz célèbre ses 25 ans !

Pendant quatre soirées, le festival fera vibrer la ville au rythme de la musique et de la bonne humeur, transformant Neuville-de-Poitou en un lieu de rencontres, de partage… et de danse. Plus festive que jamais, cette édition s’achèvera en apothéose lors de la dernière soirée, pour faire danser le public !

Mercredi

TIGER ROSE

KEVIN DOUBLÉ

Jeudi

ROSA NORA TRIO

NEW PEANUT BUTTER

BOEUFFEURS EN HOMMAGE A FRANCOIS PENOT

Vendredi

KLT

MOURAD BENHAMMOU SOULFUS DRUMS

Samedi

UPTIGHT

GIRLS POWER

Restauration et buvette sur place. .

3 Place Aristide Briand Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 80 90 43 abitbolmaurice86@gmail.com

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English : Neuvil’en Jazz 25ème édition

L’événement Neuvil’en Jazz 25ème édition Neuville-de-Poitou a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Haut-Poitou