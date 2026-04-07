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Neuvil’en Jazz 25ème édition Neuville-de-Poitou

Neuvil’en Jazz 25ème édition Neuville-de-Poitou

Neuvil’en Jazz 25ème édition Neuville-de-Poitou mercredi 22 juillet 2026.

Adresse : 3 Place Aristide Briand

Ville : 86170 Neuville-de-Poitou

Département : Vienne

Début : mercredi 22 juillet 2026

Fin : samedi 25 juillet 2026

Tarif :

Neuville-de-Poitou

Neuvil’en Jazz 25ème édition

3 Place Aristide Briand Neuville-de-Poitou Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-25

Date(s) :
2026-07-22

Le festival Neuvil’en Jazz célèbre ses 25 ans !

Pendant quatre soirées, le festival fera vibrer la ville au rythme de la musique et de la bonne humeur, transformant Neuville-de-Poitou en un lieu de rencontres, de partage… et de danse. Plus festive que jamais, cette édition s’achèvera en apothéose lors de la dernière soirée, pour faire danser le public !

Mercredi
TIGER ROSE
KEVIN DOUBLÉ

Jeudi
ROSA NORA TRIO
NEW PEANUT BUTTER
BOEUFFEURS EN HOMMAGE A FRANCOIS PENOT

Vendredi
KLT
MOURAD BENHAMMOU SOULFUS DRUMS

Samedi
UPTIGHT
GIRLS POWER

Restauration et buvette sur place.   .

3 Place Aristide Briand Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 80 90 43  abitbolmaurice86@gmail.com

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English : Neuvil’en Jazz 25ème édition

L’événement Neuvil’en Jazz 25ème édition Neuville-de-Poitou a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Haut-Poitou

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