Neuvil’en Jazz 25ème édition Neuville-de-Poitou
Neuvil’en Jazz 25ème édition Neuville-de-Poitou mercredi 22 juillet 2026.
Neuville-de-Poitou
Neuvil’en Jazz 25ème édition
3 Place Aristide Briand Neuville-de-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-22
Le festival Neuvil’en Jazz célèbre ses 25 ans !
Pendant quatre soirées, le festival fera vibrer la ville au rythme de la musique et de la bonne humeur, transformant Neuville-de-Poitou en un lieu de rencontres, de partage… et de danse. Plus festive que jamais, cette édition s’achèvera en apothéose lors de la dernière soirée, pour faire danser le public !
Mercredi
TIGER ROSE
KEVIN DOUBLÉ
Jeudi
ROSA NORA TRIO
NEW PEANUT BUTTER
BOEUFFEURS EN HOMMAGE A FRANCOIS PENOT
Vendredi
KLT
MOURAD BENHAMMOU SOULFUS DRUMS
Samedi
UPTIGHT
GIRLS POWER
Restauration et buvette sur place. .
3 Place Aristide Briand Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 80 90 43 abitbolmaurice86@gmail.com
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English : Neuvil’en Jazz 25ème édition
L’événement Neuvil’en Jazz 25ème édition Neuville-de-Poitou a été mis à jour le 2026-04-07 par Office de Tourisme du Haut-Poitou