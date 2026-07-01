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AGENDA · Neuvy-Bouin

Neuvy en fête Neuvy-Bouin

samedi 11 juillet 2026 · Neuvy-Bouin

Neuvy en fête Neuvy-Bouin

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Au plan d'eau
Ville
79130 Neuvy-Bouin
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Neuvy-Bouin

Neuvy en fête

Au plan d’eau Neuvy-Bouin Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Repas champêtre sur réservation (13 €/adulte, 5 €/enfant) avec feu d’artifices et bal.
Sur place buvette et planche apéro (10 €).   .

Au plan d’eau Neuvy-Bouin 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 17 28 82  cvermesse@outlook.fr

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English : Neuvy en fête

L’événement Neuvy en fête Neuvy-Bouin a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Bocage Bressuirais