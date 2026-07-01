AGENDA · Neuvy-Bouin
Neuvy en fête Neuvy-Bouin
samedi 11 juillet 2026 · Neuvy-Bouin
Informations pratiques
Neuvy-Bouin
Neuvy en fête
Au plan d’eau Neuvy-Bouin Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:00:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Repas champêtre sur réservation (13 €/adulte, 5 €/enfant) avec feu d’artifices et bal.
Sur place buvette et planche apéro (10 €). .
Au plan d’eau Neuvy-Bouin 79130 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 17 28 82 cvermesse@outlook.fr
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English : Neuvy en fête
L’événement Neuvy en fête Neuvy-Bouin a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Bocage Bressuirais