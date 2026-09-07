Neuwiller-lès-Saverne, de la Préhistoire à nos jours, Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul, Neuwiller-lès-Saverne

Informations pratiques

Neuwiller-lès-Saverne, de la Préhistoire à nos jours 19 et 20 septembre Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul Bas-Rhin

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Une histoire locale à travers les siècles

Cette exposition retrace les grandes étapes de l’histoire de Neuwiller-lès-Saverne, des premières occupations humaines jusqu’à l’époque contemporaine.

À travers des panneaux documentaires, des photographies, des documents d’archives, des reproductions et différents objets, le parcours met en lumière l’évolution de la cité.

Découvrez notamment l’histoire de l’ancienne abbaye bénédictine, le développement du village, son architecture, son patrimoine religieux et ses traditions locales.

Abbatiale Saint-Pierre-et-Saint-Paul 5 Cour du Chapitre, 67330 Neuwiller-lès-Saverne, France Neuwiller-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est +33388700051 https://tourisme.hanau-lapetitepierre.alsace/fiche/lieux-caves-idees-de-visites/abbatiale-saints-pierre-et-paul L’église Saints-Pierre-et- Paul, ancienne abbatiale actuellement église catholique, présente une grande diversité de styles : la “confessio” comporte des vestiges pouvant dater du IXe siècle, avec reprise des fondements de l’abside d’un temple romain; les chapelles de chevet, le chœur, le transept et une partie de la nef sont de style roman et roman de transition; les travées occidentales de la nef de type gothique et le massif de la façade de style baroque.

L’église abrite également les tapisseries remarquables de Saint-Adelphe. Tissées en fils de laine, d’or et de soie au début du XVe siècle par deux ateliers parallèles, composées de quatre panneaux d’une longueur totale de 20 mètres, elles présentent 165 personnages et illustrent la vie légendaire du saint.

Une histoire locale à travers les siècles

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